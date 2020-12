Dead Island 2, novità in arrivo? Deep Silver riaccende le speranze dei fan

Attraverso i propri canali social ufficiali, i rappresentanti di Deep Silver esortano tutti coloro che attendono con impazienza delle novità sul progetto di Dead Island 2 a non perdere le speranze per il ritorno di questo ambizioso progetto.

Riallacciandosi ad alcuni messaggi di appassionati presi dallo sconforto per la perdurante assenza di informazioni su Dead Island 2, i curatori dei social del publisher europeo hanno risposto ai fan spiegando loro che "non ne saremmo così sicuri!", in riferimento alla chiusura del progetto del survival horror a mondo aperto.

Gli indizi lanciati da Deep Silver sullo sviluppo e sulla ripresentazione di Dead Island 2 vanno nella medesima direzione indicata a novembre dello scorso anno da Klemens Kundratitz: in un'intervista a GamesIndustry.biz, l'allora amministratore delegato di Koch Media (l'azienda a cui fa capo la stessa Deep Silver) spiegò infatti che "Dead Island è un marchio molto importante per noi, dobbiamo prendercene cura e fare le cose per bene. [...] Siamo davvero fiduciosi che quando uscirà sarà un fantastico gioco sugli zombie e gli daremo tutto il supporto che saremo in grado di offrirgli".

In base alle ultime indicazioni offerte dall'editore europeo e da Koch Media, al progetto di Dead Island 2 sono attualmente impegnati gli autori di Dambuster Studios dopo i passaggi di consegne avvenuti nel 2012 e 2016 rispettivamente con Yager Developments e Sumo Digital.