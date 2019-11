Dead Island 2 è ancora in sviluppo e sarà presentato presto, rivela Koch Media

Nel corso della medesima intervista a GamesIndustry.biz che ha fissato in maniera ufficiosa il mese di lancio di Dying Light 2, il CEO di Koch Media, Klemens Kundratitz, ha confermato i rumor su Dead Island 2 e ammesso che lo sfortunato survival horror a mondo aperto è ancora in sviluppo e sarà ripresentato presto.

"Se Dead Island 2 esiste ancora? È la mia domanda preferita", ha esordito in maniera sarcastica l'amministratore delegato del colosso del publishing videoludico europeo prima di aggiungere che "guarda, Dead Island è un marchio molto importante per noi, dobbiamo prendercene cura e fare le cose per bene".

Il boss di Koch Media sottolinea poi come "le vicissitudini che sono capitate a questo gioco nel passaggio a tre diversi sviluppatori sono una bella storia da raccontare, ma desideriamo essere giudicati in base al risultato finale. Siamo davvero fiduciosi che quando uscirà sarà un fantastico gioco sugli zombie e gli daremo tutto il supporto che saremo in grado di offrirgli".

Il pungente riferimento alla "bella storia da raccontare" di Kundratitz riguarda infatti il triplice passaggio di consegne che è avvenuto tra Yager Developments nel 2012, Sumo Digital nel 2016 e Dambuster Studios pochi mesi fa. Incassata da Koch Media la conferma dello sviluppo di Dead Island 2, quindi, non ci resta che attendere la (ri)presentazione ufficiale, magari su PS4 e Xbox Scarlett durante l'E3 2020, del progetto da parte degli ex autori di Crytek e Free Radical.