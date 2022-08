Dead Island 2 torna dopo quasi dieci anni, ci abbiamo giocato alla Gamescom

Non è uno scherzo, è tutto vero: non solo Dead Island 2 esiste ed uscirà a febbraio 2023 su PC e console PlayStation e Xbox, ma la redazione di Everyeye a Colonia in occasione della GamesCom 2022 è stata anche in grado di giocarlo.

E' passato quasi un decennio da quando il secondo episodio della serie Action/RPG a tema zombie venne presentata al pubblico, precisamente 8 anni dal primo trailer risalente all'E3 2014. In seguito il gioco scomparve completamente dai radar, e le uniche notizie certe riguardavano i continui cambi di sviluppatore da parte del produttore Deep Silver, che lo ha infine affidato ai ragazzi di Dambuster Studios. Oggi siamo finalmente in grado di fornirvi le nostre prime impressioni concrete dopo un'approfondita prova di Dead Island 2 in quel di Colonia.

Se da un lato appare chiaro quanto l'opera sia radicata alla scorsa generazione in termini tecnici, cosa inevitabile alla luce del lungo e travagliato sviluppo, sul piano ludico il gioco appare divertente ed intrigante, con una gran quantità di zombie da fare a pezzi utilizzando le armi e gli oggetti contundenti più disparati. Il combat system appare promettente, sebbene il sistema di mira ed il combattimento corpo a corpo abbiano ancora margini di miglioramento. Forse il rischio maggiore di Dead Island 2 è quello di offrire una formula ludica già ampiamente sfruttata da diversi altri giochi analoghi, ultimo quel Dying Light 2 pubblicato a febbraio dello scorso anno.

In ogni caso il gioco sembra godere di una propria personalità sopra le righe ben definita, complice anche un'ambientazione (Los Angeles) ben caratterizzata e scenari ricchi di particolari. Con il debutto del gioco fissato per il prossimo 3 febbraio, Dambuster Studios ha comunque ancora diverso tempo per perfezionare ulteriormente l'opera. Ricordiamo intanto che Dead Island 2 su PC sarà esclusiva Epic Games Store e non mancherà il supporto ad Alexa Game Control.