Dead Island 2 sta per tornare? Nuovi playtest in arrivo, secondo Tom Henderson

Nonostante uno sviluppo decisamente lungo e travagliato, scandito da continui cambi di sviluppatore, Dead Island 2 esiste ancora e forse tornerà a mostrarsi già nei prossimi mesi. Almeno di questo sembra esserne certo il noto insider Tom Henderson, che ha fornito nuovi dettagli sul progetto prodotto da Deep Silver.

Negli scorsi giorni Henderson ha ipotizzato che Dead Island 2 dovrebbe rifarsi vivo ai Game Awards 2022, o comunque entro la fine dell'anno. Adesso il leaker rincara la dose con piccole informazioni aggiuntive che rafforzerebbero in parte le anticipazioni già fornite. Attraverso la sua pagina Twitter, infatti, Henderson rivela che un nuovo playtest di Dead Island 2 è programmato per la prossima settimana negli studi di Dambuster, il team con sede a Nottingham nel Regno Unito ed attualmente al lavoro sullo sfortunato Action/RPG horror.

L'insider rivela inoltre che le persone chiamate per i test dovrebbero essere pagate 20 sterline ciascuno per una sessione di prova di quattro ore. Per il resto non ci sono dettagli aggiuntivi, sebbene la vicinanza dei playtest potrebbe essere interpretata come un segnale sui lavori regolarmente in corso presso Dambusters, rafforzando un minimo la possibilità che il gioco possa effettivamente tornare a mostrarsi ufficialmente negli ultimi mesi del 2022.

Le precedenti voci di corridoio davano Dead Island 2 in uscita a settembre 2022 con un nuovo reveal nel corso dell'estate. Così non è accaduto come abbiamo visto: che le anticipazioni di Henderson possano rivelarsi finalmente veritiere?