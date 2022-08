Dead Island 2 è tornato per davvero: ufficiale l'uscita a febbraio 2023!

Era ormai nell'aria, dato che Dead Island 2 era stato avvistato sulla homepage Xbox poche ore prima dell'Opening Night Live della GamesCom 2022, ma adesso abbiamo la certezza: Dead Island 2 non solo esiste, non solo torna a mostrarsi dopo 8 anni dall'annuncio, ma ha anche una data d'uscita ufficiale.

Il secondo capitolo principale della serie cominciata nel 2011, in sviluppo presso Dambuster Studio e prodotto da Deep Silver, arriverà su PC via Steam, PlayStation 5, PS4, Xbox Series X/S e Xbox One il 3 febbraio 2023 (confermando dunque il leak di Amazon sull'uscita di Dead Island 2), con i pre-order che sono già attivi come confermato a conclusione del trailer. Un filmato che ci ha dato un assaggio delle atmosfere del gioco, che promettono di essere scanzonate e sopra le righe esattamente come anche il trailer originale dell'E3 2014 lasciava presagire.

Il video ci ha inoltre mostrato in azione Jacob, uno dei sei protagonisti principali dell'avventura, che fa a pezzi svariati zombie per un massacro in grande stile attraverso diverse armi ed oggetti contundenti. E sul palco della GamesCom c'è stato spazio anche per un breve ma intenso gameplay trailer che ci ha permesso quindi di vedere effettivamente in azione il gioco, che appare come una versione ancora più ricca e frenetica dei precedenti giochi della serie.

Sembra incredibile, ma è tutto vero: non solo Dead Island 2 esiste, ma il suo debutto sul mercato non è nemmeno troppo lontano. E chissà quali altre sorprese i ragazzi di Dambuster hanno in serbo per i fan.