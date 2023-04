Dead Island 2: trapela la lista dei Trofei, per il Platino bisogna giocare in Co-Op!

TrueTrophies ha pubblicato la lista dei Trofei (non definitiva) di Dead Island 2 per PS4 e PS5, scopriamo così che per ottenere il tanto ambito Trofei di Platino sarà necessario completare un certo numero di quest in compagnia di un amico. Attenzione, quanto riportato di seguito potrebbe contenere spoiler.

I giocatori che amano divertirsi in solitaria troveranno quindi difficoltà a finire il gioco al 100% dal momento che almeno cinque quest richiedono di essere completate giocando in Co-Op.

Dead Island 2 Trofei

Making Your Mark – Complete 10 non-Story Quests [Bronzo]

Rising Star – Complete 20 non-Story Quests [Argento]

LA Influential – Complete 40 non-Story Quests [Oro]

Ooh, Shiny! – Find your first Legendary Weapon [Bronzo]

Zombologist – Unlock every zombie type in the Zompedia. [Bronzo]

On Safari – Complete the first tier of every Zombie Challenge. [Argento]

Variety is the Spice of Death – Complete the first tier of every Weapon Challenge. [Argento]

Zombicidal Maniac – Complete the first tier of every Combat Challenge. [Argento]

Survival Skills – Complete the first tier of every Survivor Challenge. [Argento]

Smorgasbord – Complete the first tier of every Exploration Challenge. [Argento]

Sharpest Tool in the Box – Complete 5 Lost & Found Weapon Quests. [Argento]

Sole Survivor – Complete all Lost & Found Missing Person Quests. [Argento]

Jumbo Keyring – Unlock 10 Lockboxes. [Argento]

Bookworm – Collect 20 Journals. [Argento]

Stacking the Deck – Collect 30 Skill Cards. [Bronzo]

Max Headroom – Reach level 30. [Oro]

Anger Management – Slay 50 zombies with Fury Attacks. [Bronzo]

This is My Weapon – Fully upgrade a Superior weapon and customize it with a mod or perk in every slot. [Bronzo]

Hazardous Materials – Slay 100 Zombies using Caustic, Fire, or Shock damage. [Bronzo]

Break a Leg – Maim 100 limbs. [Bronzo]

Slayer Squad – Complete any 5 quests in co-op. [Bronzo]

I Am the Resurrection – Revive other Slayers 5 times. [Bronzo]

Coup de Grâce – Slay 25 zombies using finishing moves. [Bronzo]

Perks of the Job – Complete 5 Blueprint Challenges. [Bronzo]

Donk! – Throw a melee weapon and hit a zombie 35+ metres away. [Bronzo]

Apex Predator – Knock down 10 Apex Variants. [Bronzo]

I Got a Zombie Army and You Can’t Harm Me – Perform 25 perfect defensive moves. [Bronzo]

Dead Island 2 esce il 21 aprile su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S. Per saperne di più vi rimandiamo alla nostra più recente anteprima di Dead Island 2.