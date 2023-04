Dead Island 2 è già in vendita: rotto il day one con largo anticipo, occhio agli spoiler

Dead Island 2 sarà disponibile dal prossimo 21 aprile su PC e console PlayStation e Xbox, ma qualcuno è già riuscito a mettere le mani sopra le copie fisiche PS5 del gioco targato Deep Silver, quasi una decina di giorni prima rispetto alla data ufficiale.

A farlo presente è un utente su Reddit, che ha postato una foto della sua copia di Dead Island 2. A quanto pare, come segnalato da altri giocatori, ad averlo già messo in commercio pare essere stato un venditore eBay, che è riuscito a piazzare una decina di copie del nuovo Action/RPG a base di zombie sviluppato da Dambuster Studios.

Nel mercato retail è prassi piuttosto comune vedere rotto con giorni (se non addirittura settimane) d'anticipo il day one delle produzioni più attese, ed il rischio in questi casi è sempre quello di incappare in possibili spoiler girovagando in rete. Sebbene le copie già vendute siano apparentemente poche, se siete in attesa di Dead Island 2 è bene fare attenzione su Internet così da non incappare in anticipazioni non volute. In ogni caso manca comunque molto poco all'esordio dell'opera Deep Silver, pronta a compiere finalmente il suo debutto sul mercato a quasi 9 anni di distanza dal suo originale annuncio.

A tal proposito, il nostro provato di Dead Island 2 può già darvi una prima idea su cosa aspettarvi dal ritorno della serie. Gli sviluppatori hanno inoltre fatto sapere se Dead Island 2 sarà doppiato in italiano oppure la nostra lingua sarà presente solo tramite sottotitoli.