Dead Island 2: le versioni PS4 e Xbox One hanno grosse limitazioni per la coop

A distanza di pochi giorni dal debutto di Dead Island 2, gli sviluppatori hanno confermato che al lancio sarà assente un'importante funzionalità su alcuni modelli delle console della passata generazione.

Sia Xbox One che PlayStation 4 non saranno infatti in grado di ospitare partite cooperative online. Questo implica che i giocatori che vorranno vivere l'esperienza in compagnia di altri utenti dovranno necessariamente farsi invitare da qualcuno che disponga di una console supportata per tale scopo. Occorre precisare che non sono coinvolte nella problematica le cosiddette console mid-gen: questo significa che i possessori di PlayStation 4 Pro o Xbox One X potranno fare da host per le partite cooperative ed invitare altri giocatori online. Va inoltre sottolineato che Dead Island 2 non gode del supporto al cross-play e sarà possibile giocare esclusivamente con altri giocatori che giocano su console dello stesso marchio, anche di generazioni diverse.

Sul sito ufficiale del gioco a base di zombi è stato specificato che l'assenza di tale feature è solo temporanea e il team di sviluppo conta di introdurla prossimamente con un aggiornamento gratuito. Nel frattempo, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare la recensione di Dead Island 2.

Avete letto il nostro speciale dedicato ai migliori giochi simili a Dead Island 2 per divertirsi tra zombi e co-op?