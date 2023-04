Dead Island 2: violenza e zombi nel video gameplay con i primi 12 minuti

In attesa di poter mettere le mani sulla versione definitiva di Dead Island 2, in arrivo tra pochi giorni, è ora possibile vedere l'intera sequenza iniziale dell'avventura a base di zombi.

Sul canale YouTube di IGN USA è infatti stato pubblicato un video gameplay della durata di ben 12 minuti che permette di dare un'occhiata all'inizio del gioco e alle prime mattanze di non morti. Ovviamente non vi sveleremo alcun dettaglio in merito ai contenuti del filmato, così da evitare qualsiasi tipo di spoiler per chi vorrà goderselo al day one. Sappiate però che la produzione firmata Dambuster Studios va dritta al punto e già dopo qualche minuto dall'avvio della campagna si iniziano a massacrare gli aggressivi infetti.

Prima di lasciarvi al video gameplay con le sequenze iniziali del gioco, vi ricordiamo che Dead Island 2 sarà disponibile a partire dal prossimo 21 aprile 2023 su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC.

Per chi fosse curioso di saperne di più sulle caratteristiche del gioco, sappiate che proprio qualche giorno fa è trapelata online la lista dei Trofei di Dead Island 2, grazie alla quale sappiamo anche che per il tanto ambito Platino bisognerà giocare la modalità cooperativa.