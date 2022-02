Dead Island 2 è più vivo che mai, uscirà entro marzo 2023?

Deep Silver ha ribadito che Dead Island 2 è vivo e vegeto, il gioco annunciato nel 2014 non è morto e anzi è ancora in fase di sviluppo... ma quando uscirà? Probabilmente entro marzo 2023 stando ad un report di Embracer Group.

Embracer Group è la holding che possiede, tra le altre, l'etichetta Deep Silver, il CEO della compagnia Lars Wingefors ha dichiarato in una sessione di domande e risposte con gli azionisti di non poter dire molto sul gioco poiché il publisher non si è sbottonato sul "nuovo" Dead Island, tuttavia si è detto molto soddisfatto dei giochi non ancora annunciati in arrivo dalle label interne di Embracer... e Dead Island 2 sembra essere uno di questi, sottolineando come il gioco potrebbe arrivare entro la fine dell'anno fiscale in corso oppure all'inizio del prossimo, questo vuol dire un possibile lancio entro marzo 2023 o al più tardi nei mesi immediatamente successivi.

Recentemente, Tom Henderson ha pubblicato un video su Dead Island 2 sottolineando come il gioco sembri essere in ottimo stato secondo alcune fonti che hanno avuto modo di vederlo in questi mesi, il debutto sul mercato potrebbe essere fissato tra la fine del 2022 e la prima metà del 2023 ma non ci sono ancora conferme in merito e si tratta solamente di ipotesi.