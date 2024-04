Dead Island 2: gli zombie di Deep Silver invadono Steam da oggi e il gioco è già in sconto

Non molti giorni fa le alte sfere di Deep Silver hanno reso ufficiale l'inizio dell'invasione zombie con l'uscita di Dead Island 2 su Steam. Il debutto del titolo sviluppato dai ragazzi di Dambuster Studios era previsto per il 22 aprile 2024 e quel giorno è finalmente giunto: Dead Island 2 è acquistabile già da adesso sul celebre client di Valve.

Tuttavia, l'uscita di Dead Island 2 su Steam ha dato il via ad una campagna sconti imperdibile: come visto dalla pagina ufficiale del prodotto, infatti, i giocatori impazienti di comprare il gioco sulla nota piattaforma digitale potranno farlo ad un prezzo inferiore. Dead Island 2 è un inno al massacro tra violenza e divertimento; perciò, se volete acquistare il titolo su Steam è l'occasiona più adatta per farlo.

Dead Island 2 è acquistabile al lancio a soli 29,99 euro per un periodo di tempo limitato: tale offerta scadrà a partire dal 29 aprile, ma fino a quel momento è possibile accedere ad un'esperienza videoludica imperdibile spendendo poco. Tra le offerte vi sono anche la Deluxe e la Gold Edition del titolo, ottenibili rispettivamente a 32,49 euro e a 39,99 euro. In tutti e tre i casi di cui sopra, la riduzione di prezzo ammonta al 50% del costo di listino, ad eccezion fatta per i singoli contenuti aggiuntivi. Qui di seguito trovate l'elenco dei prezzi:

Dead Island 2 Expansion Pass è acquistabile a soli 17,99 euro (-40% sul costo di 29,99 euro);

Dead Island 2 SoLa è acquistabile a soli 13,49 euro (-10% sul costo di 14,99 euro);

Dead Island 2 Haus è acquistabile a soli 6,49 euro (-50% sul costo di 12,99 euro);

Dead Island 2 Red's Demise Katana è acquistabile a soli 1,49 euro (-50% sul costo di 2,99 euro).

Termina qui l'elenco di offerte messe a punto su Steam per l'uscita di Dead Island 2, le quali dureranno fino al prossimo 29 aprile; dunque, c'è una settimana di tempo per poter usufruire delle promozioni attualmente disponibili.

