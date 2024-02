Dead Island 2, gli zombie invadono Steam: c'è Dead Island Riptide gratis su PC

Dopo aver ampliato il perimetro ludico e contenutistico di Dead Island 2 con l'espansione Haus, le alte sfere di Deep Silver solleticano la curiosità degli appassionati di survival horror annunciando la data di lancio della versione Steam e invitando i patiti del genere a riscattare gratis Dead Island Riptide.

Il team social dell'editore tedesco legato alla galassia di Plaion, Koch Media ed Embracer Group spronano gli amanti dei videogiochi open world in salsa slasher horror a prepararsi all'arrivo di Dead Island 2 su Steam: il nuovo capitolo dell'odissea zombie ideata da Techland e proseguita (o meglio, strappata dal girone dantesco dei vaporware) dagli studi Dambuster approderà sullo store digitale di Valve il 22 aprile.

Per aiutarci a ingannare l'attesa, Deep Silver ci offre l'opportunità di falciare le orde di masticanti che infestano la fittizia isola tropicale di Banoi riscattando in via del tutto gratuita una copia PC di Dead Island Riptide Definitive Edition su Steam.

L'edizione 'definitiva' di Riptide comprende tutti i contenuti del survival horror pubblicato originariamente nel 2016, più tutti gli aggiornamenti e i pacchetti aggiuntivi della fase post-lancio. Ma affrettatevi: il termine ultimo per riscattare a zero euro Dead Island Riptide DE è fissato per giovedì 15 febbraio. Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it potete leggere la nostra recensione di Dead Island Riptide.