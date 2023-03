Dead Island Remake dopo Dead Island 2? Cosa ne pensano gli sviluppatori

Con remake, remastered e porting dal passato sempre più frequenti negli ultimi anni, chissà se un domani anche l'originale Dead Island riceverà un rifacimento completo nei prossimi anni, riportando in scena l'apprezzato Action/RPG a tema zombie pubblicato per la prima volta nel 2011.

E' ciò che ha pensato il portale The Loadout, che ha quindi chiesto a James Worrall, creative director di Dead Island 2, se un eventuale Dead Island Remake potesse concretizzarsi magari dopo l'uscita del secondo capitolo. Worrall è stato però categorico: non solo non c'è alcun piano in tal senso, ma non avrebbe alcun senso per Dambuster Studios.

Fare un remake di Dead Island "sarebbe un errore, perché abbiamo già deciso di far evolvere il franchise con Dead Island 2, e penso che questa sia stata la giusta mossa creativa da compiere", spiega il creative director, aggiungendo che "è meglio lasciarlo lì dove sta, il suo l'ha già fatto". Worrall conferma che Dambuster è attualmente concentrata al 100% su Dead Island 2 e attende di scoprire come verrà accolto da critica e pubblico non appena disponibile, ma ha anche precisato che il suo team è "silenziosamente fiducioso" sulla buona riuscita del prodotto.

Nel frattempo sembra che Dead Island 2 non sarà lunghissimo, anche se punterà forte sul fattore rigiocabilità. Per maggiori approfondimenti non perdetevi il nostro provato di Dead Island 2, dove abbiamo messo nero su bianco tutte le sensazioni che il gioco ci ha fin qui trasmesso.