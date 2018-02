Dead Maze è ora disponibile su Steam in formato free-to-play, ecco il trailer di lancio

ha appena pubblicato su Steam, un MMO 2D free-to-play ambientato in un mondo contemporaneo infestato dagli zombie. Per l'occasione, ha anche rilasciato il trailer di lancio.

Caratterizzato da una visuale isometrica, il titolo permette ai giocatori di collaborare mentre esplorano un mondo ormai in rovina a causa di un'apocalisse zombie. Dovranno cercare del cibo, monitorare la sete e la fatica, far fuori i nemici e reperire materiali da utilizzare per costruire gli oggetti necessari alla loro sopravvivenza e il campo base. Nel gioco sono presenti oltre 500 potenziali armi (anche un pupazzo può essere utilizzato per danneggiare i nemici).

Potete farvi un'idea sulla tipologia di gioco guardando il trailer di lancio che trovate allegato in apertura di notizia. Se siete interessati, potete procedere al download gratuito di Dead Maze attraverso la pagina dedicata su Steam.