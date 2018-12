Dead Or Alive 6: annunciata la custodia Steelbook come bonus preorder

Koei Tecmo Europe e Team Ninja annunciano il primo bonus preorder per Dead or Alive 6: i giocatori europei che effettueranno il preorder presso rivenditori selezionati riceveranno in regalo una custodia Steelbook.

I giocatori che effettueranno il pre-order della loro copia fisica presso retailer selezionati (maggiori informazioni in merito saranno disponibili prossimamente), riceveranno una Premium Collectible Steelbook che raffigura i due ninja rivali, Ryu Hayabusa e Hayate.

Dead or Alive 6 è attualmente in sviluppo per PlayStation 4, Xbox One e PC, il nuovo picchiaduro targato Koei Tecmo è atteso per il 15 febbraio 2019 in Europa in formato fisico e digitale su console, solo digitale su PC, in vendita esclusivamente su Steam. Recentemente gli sviluppatori hanno annunciato anche un nuovo personaggio del roster, Nico, creato appositamente per DOA6.