Dead or Alive 6: annunciato un nuovo personaggio, Nico!

Koei Tecmo Europe annuncia l'arrivo di Nico, il secondo personaggio originale che farà il suo debutto in Dead or Alive 6. Il nuovo lottatore è stato mostrato per la prima volta lo scorso weekend durante il Festival Dead or Alive a Tokyo, evento dedicato ai fan che comprende demo, cosplay e tornei

L’annuncio di Nico è stato il momento più importante dello show, grazie alla velocità del personaggio e ai suoi potenti attacchi al plasma. Nico, conosciuta come The Lightning Technomancer è una professionista di Pencak Silat, un’arte marziale storica del Sud Est Asiatico. La frenetica combattente impiega potenti scariche di plasma, portando i suoi attacchi Pencak Silat ad un nuovo livello e utilizza, allo stesso tempo, i suoi EMF ring per muoversi ad altissima velocità. Ma non è tutto, poiché Nico è anche una scienziata a cui è stato affidato il segretissimo progetto di sviluppo M.I.S.T. di Donovan. Nonostante il suo aspetto giovanile, è una vera minaccia per i ninja grazie alla sua mente acuta e analitica e al suo naturale senso per le arti marziali.

Oltre a Nico, nel trailer è presente anche la sorellastra di Helena, Kokoro. Maestra di Ba Ji Quan, Kokoro utilizza una combinazione di colpi di palmo e gomito per mettere a repentaglio l’equilibrio del suo avversario. Grazioso, ma potente, lo stile di combattimento di Kokoro è stato perfezionato grazia al suo allenamento maiko. Ritornerà in azione anche La Mariposa, una luchadora molto brava negli attacchi aerei e conosciuta come The Immortal Butterfly. Sotto la sua maschera, si cela la wrestler professionista Lisa Hamilton, ex-ricercatrice di Doatec che ha seguito alcuni esperimenti sulla ninja Hayate. La Mariposa non si è ritirata dopo il quinto torneo, ma è tornata ed è più forte che mai.

Oltre al reveal di Nico sono stati mostrati due nuovi stage, tra cui Zero, una struttura di ricerca costruita dal M.I.S.T. cosparsa di vetri frantumati e circondata cascate, e Miyabi, una tranquilla cittadina giapponese circondata da bambù. Attraversa il boschetto ed osserva i combattenti precipitare in un luogo più riparato, noto come The Hidden Garden, che aggiunge un po 'di magia atmosferica al combattimento. Inoltre, Team Ninja ha pubblicato le prime immagini della nuovissima DOA Central. Qui, i giocatori, prima di ogni combattimento, potranno personalizzare i loro personaggi con cambi di costumi, pettinature e persino occhiali.