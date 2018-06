Dead or Alive 6 annunciato per PS4, Xbox One e PC, dettagli in arrivo l'11 giugno

Koei Tecmo e Team Ninja hanno annunciato Dead or Alive 6 per PlayStation 4, Xbox One e PC, pubblicando con l'occasione un teaser trailer e le prime immagini tratte dal gioco. L'11 giugno conosceremo ulteriori dettagli sul titolo.

Il trailer, visionabile a questo indirizzo, ci permette di dare un'occhiata alle prime sequenze di gameplay e al roster dei lottatori: tra i combattenti attualmente confermati troviamo Jann Lee, Zack, Hayate, Ryu Hayabusa e Kasumi. Nelle immagini riportate in calce alla notizia, inoltre, possiamo vedere alcuni stage e diversi screenshot tratti dai combattimenti.

Al momento non sono state diffuse ulteriori informazioni sul gioco, a parte il fatto che Dead or Alive 6 è previsto su PlayStation 4, Xbox One e PC. Per conoscere nuovi dettagli sul titolo bisognerà attendere lunedì 11 giugno, occasione in cui Koei Tecmo e Team Ninja presenteranno il nuovo capitolo del picchiaduro durante l'E3 2018 di Los Angeles.