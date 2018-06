Dead or Alive 6 arriva nei primi mesi del 2019, annunciato il World Combat Championship

Team Ninja annuncia Dead or Alive 6 per PS4, Xbox One e PC. Il team ha rivelato che gli aspiranti guerrieri potranno partecipare al sesto Dead or Alive World Combat Championship nel 2019 e ogni combattente verrà presentato con dettagli stupefacenti, permettendo ai fan di scorgere espressioni facciali che non hanno eguali.

Il Comitato Esecutivo del Torneo di Dead or Alive e padrone di casa di Dead or Alive 6, DOATEC, ha già pubblicato i nomi del primo gruppo di combattenti di questo capitolo – e tra questi c’è anche la proprietaria di DOATEC, Helena Douglas. Tra gli altri combattenti degni di nota ritroviamo il diciottesimo maestro del clan Mugen Tenshin, Hayate e i vincitori dei tornei di Dead or Alive: Kasumi del clan Mugen Tenshin, il ninja definitivo, Ryu Hayabusa, il presentatore sempre divertente, Zack e il vincitore dell’ultimo torneo, l'anima rovente Jann Lee.

Due nuove location sono state presentate per ospitare i match del sesto torneo: l’eccezionale Colosseum di DOA, che include tre audaci statue che mostrano le famose mosse di combattimento e The Throwdown, una grintosa strada secondaria dove i combattimenti possono svolgersi nel loro massimo splendore. Ambientazioni speciali, come The Throwdonw, permettono agli spettatori di avvicinarsi ancora di più all’azione rispetto al passato – con alcuni fan ribelli che infrangono le regole e spingono i combattenti al centro del ring. Assieme al ‘Mass Destruction’ amato dai fan, dove i combattenti possono utilizzare l’ambiente circostante nei loro attacchi, il torneo sarà uno dei migliori, mai ospitati da DOATEC.