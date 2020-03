Dead or Alive 6: in arrivo update e rimborsi per i controversi DLC sul colore dei capelli

Con il futuro update di Dead or Alive 6 in arrivo a fine marzo, gli autori del Team Ninja promettono di superare le criticità ravvisate dagli utenti nel sistema dei DLC per il cambio del colore dei capelli.

Le espansioni in questione, infatti, hanno scatenato la protesta della community per via del sistema che legava il cambio del colore dei capelli dei combattenti all'acquisto di specifici pacchetti aggiuntivi tramite microtransazioni.

I rappresentanti dei profili social di Dead or Alive 6 riferiscono così che l'aggiornamento 1.12a che sarà disponibile a partire dal 31 marzo andrà a sbloccare in maniera permanente tutti i colori dei capelli mediante l'acquisto di un singolo Biglietto Premium. Inoltre, chiunque abbia speso in questi giorni i propri Biglietti Premium per ottenere questi controversi DLC, verrà rimborsato con altrettanti Biglietti spendibili nel negozio interno del gioco.

In questo modo, dopo essersi scusati per l'accaduto, Koei Tecmo e il Team Ninja contano di superare le critiche avanzate dai giocatori di Dead or Alive 6 che, con l'update giunto il 25 febbraio scorso, hanno visto approdare questi pacchetti di espansione legati allo sblocco di un singolo colore di capelli per ciascun Biglietto Premium speso.