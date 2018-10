Dead or Alive 6: Bass, Tina e Mila si uniscono al roster

Quest'oggi Koei Tecmo ci presenta attraverso un gameplay trailer inedito i nuovi componenti del roster di Dead or Alive 6: Bass, Tina e Mila, tre lottatori che i fan della serie sicuramente non faticheranno a ricordare.

Conosciuto con il nickname "The King of the Ring", Bass è un wrestler esperto famoso per la sua immensa forza e tecnica. È il padre di Tina, lottatrice soprannominata "The Superstar of a Thousand Dreams" che si allena per diventare la miglior wrestler del pianeta. Mila, invece, è un'esperta di arti marziali miste che nel corso della carriera è riuscita ad aggiudicarsi svariati titoli grazie alla sua maestria nella lotta a terra; si allena per sconfiggere il suo più grande nemico: Bass. Il filmato in apertura di notizia ci rivela anche The Muscle, il nuovo stage di Dead or Alive 6, ovvero un ring con corde elettrificate.

Lasciandovi alla visione del trailer, ricordiamo che Dead or Alive 6 sarà disponibile a partire dal 15 febbraio 2019 su Playstation 4, Xbox One e PC. Nel corso del Tokyo Game Show 2018 Koei Tecmo ha confermato il ritorno di Ayane, Marie Rose, Honoka e Bayman. Avete già letto sulle pagine di Everyeye la nostra intervista al director Yohei Shimbori?