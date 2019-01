Dead or Alive 6: Beta Online su PS4 attiva fino al 14 gennaio

Koei-Tecmo ha annunciato che una Beta Online di Dead or Alive 6 si terrà questo weekend su PlayStation 4, anche in Europa. Il client è ora scaricabile dal PlayStation Store, la fase di test durerà fino al 14 gennaio.

"Dead or Alive 6 rappresenta l'evoluzione che unisce combattimento e puro divertimento. Questa versione sarà accessibile solo durante il beta test online. Durante il test saranno disponibili solo determinati personaggi, costumi e funzioni. Per accedere a questa versione è necessario un abbonamento PlayStation Plus. I dati salvati non verranno trasferiti nella versione completa del gioco."

Le novità non finiscono qui perchè il publisher ha pubblicato un trailer che mostra in azione Nyotengu e Phase 4, il primo è un personaggio riservato ai preordini mentre il secondo farà parte della Digital Deluxe Edition del picchiaduro targato Koei-Tecmo.

Dead or Alive 6 uscirà su PC, PlayStation 4 e Xbox One il primo marzo, inizialmente atteso per il 15 febbraio, il gioco è stato rimandato per dare modo al team di sviluppo di apportare alcune migliorie tecniche ed estetiche al progetto.