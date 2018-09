Dead or Alive 6 esce il 15 febbraio 2019 in Europa

Koei Tecmo Europe annuncia oggi che Dead or Alive 6 sarà disponibile in tutto il mondo il 15 febbraio 2019. L’attesissimo nuovo capitolo dell’iconica serie di Team Ninja uscirà su PlayStation 4, Xbox One e PC (via Steam).

Oltre alla data d’uscita, Team Ninja ha inoltre rivelato anche i primi dettagli sui bonus del pre-order digitale di Dead or Alive 6. Chi effettuerà il pre-order per PlayStation 4 riceverà un tema esclusivo di DOA6 oltre a Nyotengu come personggio giocabile. Chi effettuerà il pre-order per Xbox One, oltre a Nyotengu come personaggio giocabile, riceverà un costume per il leggendario Ryu Hayabusa come bonus.

Inoltre i giocatori che acquisteranno la versione digitale di DOA6 per Play Station 4 e Xbox One entro il 14 Marzo 2019, riceveranno un costume bonus di uno dei personaggi più popolari del gioco, Kasumi. I giocatori che invece acquisteranno il gioco su Steam riceveranno, oltre al costume di Kasumi, anche Nyotengu come personaggio giocabile. Team Ninja ha svelato anche una Digital Deluxe Edition del gioco per PlayStation 4, Xbox One e Steam che includerà un set di 25 costumi extra, tre brani musicali bonus, un costume DDX esclusivo di Kasumi e un personaggio eccezionale aggiunto alla line-up, il formidabile clone di Kasumi, Phase 4.