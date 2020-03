Dead or Alive 6: i fan protestano dopo l'arrivo di DLC sul cambio del colore dei capelli

Monta la protesta tra i giocatori di Dead or Alive 6 dopo l'ultimo aggiornamento che lega lo sblocco dei nuovi colori dei capelli per i personaggi all'acquisto di appositi pacchetti aggiuntivi, i Biglietti Premium.

In base alla ricostruzione degli eventi fornitaci da Polygon, le politiche attuate da Koei Tecmo per le microtransazioni del picchiaduro del Team Ninja avrebbero spinto molti appassionati a manifestare tutto il proprio disappunto con una sequela di messaggi di protesta inviati sui canali social dell'azienda nipponica.

Anche i fan del titolo (qui trovate la nostra recensione di Dead or Alive 6) che popolano la community di Reddit hanno voluto criticare apertamente questa politica sulle microtransazioni che obbliga gli utenti ad acquistare dei DLC per avere accesso ad una semplice tavolozza digitale per modificare il colore per capelli delle suadenti guerriere del titolo.

Il nuovo update di Dead or Alive 6, nella fattispecie, introduce dei "Biglietti Premium": ciascuno di questi elementi aggiuntivi è venduto al prezzo di un dollaro e permette di sbloccare un singolo colore di capelli. Se pensiamo al fatto che la tavolozza virtuale comprende 16 colori di capelli per ciascuna lottatrice, e che per accedere ai costumi aggiuntivi e ad altri oggetti estetici bisogna utilizzare altri Biglietti Premium, possiamo facilmente intuire l'insoddisfazione provocata nei fan da questo genere di operazioni commerciali.