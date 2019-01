Dead or Alive 6 non uscirà a febbrai, il gioco è stato rimandato

Koei-Tecmo Japan ha annunciato oggi che Dead or Alive 6 non uscirà il 15 febbraio come inizialmente previsto: il gioco è stato rimandato di due settimane e arriverà nei negozi (fisici e digitali) il prossimo primo marzo.

Il produttore Yohei Shimbori fa sapere che gli sviluppatori hanno bisogno di più tempo per rifinire al meglio alcuni aspetti del progetto relativi al bilanciamento ed al gameplay, da qui la necessità di rimandare il lancio. Il producer in ogni caso afferma che "varrà la pena attendere, per avere tra le mani la miglior esperienza Dead or Alive di sempre..."

Ricordiamo che il publisher ha recentemente annunciato che tutti coloro che effettueranno il preorder di Dead or Alive 6 riceveranno in regalo una Custodia Steelbook in metallo con artwork esclusivo di Ryu e Hayate. DOA 6 sarà disponibile dal primo marzo su PC, PlayStation 4 e Xbox One.