Dead or Alive 6 non uscirà su Nintendo Switch a causa dei limiti tecnici

Dead or Alive 6 è stato annunciato non molto tempo fa e sappiamo che il nuovo capitolo della serie è in sviluppo per PS4, Xbox One e PC. Per il momento pare che non sia prevista una versione Nintendo Switch e sembra che la causa sia riconducibile ai limiti tecnici della piattaforma ibrida.

La notizia è stata confermata dal director di Dead or Alive 6, Yohei Shimbori, nel corso di una diretta streaming ai microfoni di una rivista di settore. Il producer è stato interrogato su una possibile conversione del picchiaduro su Nintendo Switch, ma la sua risposta è stata piuttosto categorica.

La motivazione, secondo Shimbori, è che l'hardware di Nintendo Switch presenta alcuni limiti tecnici che non permetterebbero a Dead or Alive 6 di girare adeguatamente senza incappare in errori di sorta, tra risoluzione e frame rate.

Lo sviluppatore, tuttavia, non ha escluso totalmente un'uscita futura sulla piattaforma ibrida della Casa di Kyoto: il director di Dead or Alive 6 ha infatti dichiarato che, qualora i limiti tecnici in questione vengano superati, il team sarà ben felice di effettuare il porting del gioco su Nintendo Switch.

Voi vorreste giocare il titolo sulla piattaforma ibrida? Avete già dato uno sguardo al lungo gameplay di 13 minuti?