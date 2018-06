Dead or Alive 6 si mostra in 13 minuti di gameplay, non da escludere la versione Switch

Nell'attesa che Dead or Alive 6 venga presentato più a fondo durante l'E3 2018, il gioco è tornato a mostrarsi con un nuovo video gameplay di 13 minuti. Stando alle parole degli sviluppatori, inoltre, non è da escludere che il titolo possa arrivare anche su Nintendo Switch.

Durante un'intervista concessa ai microfoni di IGN.com, il Team Ninja ha dichiarato di aver preso in considerazione la versione Nintendo Switch di Dead or Alive 6, valutando gli ostacoli tecnici che bisogna superare per realizzarla. Anche se attualmente il gioco è previsto solo su PlayStation 4, Xbox One e PC, non è escluso che in un secondo momento il titolo possa arrivare anche sulla console ibrida, nel caso gli sviluppatori riuscissero a dedicarsi al porting.

Intanto, nell'attesa che Koei Tecmo sveli ulteriori dettagli sul gioco nelle prossime ore, a questo indirizzo potete guardare il nuovo video gameplay della durata di 13 minuti. Ricordiamo inoltre che è stato confermato il supporto ai 4K e la presenza dello Story Mode.