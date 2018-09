Dead or Alive 6: svelati nuovi costumi per Honoka e Marie Rose

Nel corso di un panel svoltosi al Tokyo Game Show 2018, Koei Tecmo e Team Ninja hanno svelato due nuovi costumi per Honoka e Marie Rose.

Sono entrambi a tema wrestling e vanno ad affiancarsi quello di Ayane svelato pochi giorni fa. Potete ammirarli nell'immagine allegata in calce a questa notizia. Tutti e tre faranno parte del set di 25 costumi extra inclusi all'interno della Digital Deluxe Edition, che comprenderà anche 3 tracce musicali, un altro costume esclusivo per Kasumi e Phase 4 come personaggio giocabile.

La compagnia giapponese ha anche colto l'occasione per annunciare che il 18 novembre si svolgerà a Tokyo il Dead or Alive Festival 2018, durante il quale potremo sicuramente aspettarci tante nuove informazioni sul gioco e, a giudicare dagli indizi disseminati, l'annuncio di una nuova lottatrice.

Cogliamo l'occasione per ricordarvi che Dead or Alive 6 verrà pubblicato il 15 febbraio 2019 su PlayStation 4, Xbox One e PC. Nei giorni scorsi abbiamo avuto modo di ammirare Ayane, Honoka, Marie Rose e Kasumi in azione in un video gameplay.