Dead or Alive 6: gli sviluppatori si scusano per i DLC sul cambio del colore dei capelli

Servendosi dei propri canali social ufficiali, gli autori di Dead or Alive 6 intervengono sulla polemica scatenata nei giorni scorsi dall'arrivo nel gioco di un aggiornamento che legava il cambio del colore dei capelli dei combattenti all'acquisto di specifici pacchetti di espansione.

Sulle pagine del canale Twitter ufficiale della serie picchiaduro di Dear or Alive, infatti, non è tardata ad arrivare la risposta ufficiale degli sviluppatori di DoA 6: "Cari appassionati, sentiamo e riconosciamo i motivi della vostra delusione per il lancio di questa funzione legata al cambio del colore dei capelli dei personaggi. Apprezziamo molto i vostri pareri e ci teniamo a farvi sapere che stiamo lavorando a una soluzione che aiuti a mitigare questo problema. Nel corso dei prossimi giorni condivideremo i nostri piani al riguardo".

Sempre nel messaggio condiviso dai responsabili dei profili social di Koei Tecmo, leggiamo inoltre che "ci scusiamo per il nostro passo falso, ci stiamo adoperando per risolvere questa situazione. Vi ringraziamo in anticipo per la vostra pazienza e speriamo che continuerete a divertirvi con Dead or Alive 6".

Il riferimento al "problema da mitigare" rende quindi improbabile la completa rimozione di questi controversi DLC ma sembrerebbe anticipare, piuttosto, la volontà degli sviluppatori del Team Ninja di attuare una diversa strategia per la gestione del negozio interno per le microtransazioni facoltative del titolo. Nell'attesa di capire quali interventi saranno compiuti per risolvere la questione relativa ai DLC per il cambio di colore dei capelli, vi rimandiamo alla nostra recensione di Dead or Alive 6.