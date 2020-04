Dead or Alive 6: il Team Ninja annuncia la fine del supporto ad appena un anno dal lancio

Stando all'ultimo post pubblicato sul sito ufficiale, il Team Ninja cesserà il supporto per Dead or Alive 6 dopo appena un anno dal lancio. I pessimi risultati di vendite e le grandi critiche ricevute dai fan della serie hanno determinato la decisione del team di sviluppo.

Nonostante gli sforzi del Team Ninja focalizzati sulla rimozione della marcata caratterizzazione erotica dei personaggi, a favore di una fisica dei combattimenti più funzionale, Dead or Alive 6 non è riuscito a soddisfare le richieste dei fan, con un prodotto dalla qualità mediocre e segnato dall'invasività delle molte microtransazioni, necessarie addirittura per il cambio del colore dei capelli dei vari avatar virtuali. Gli aggiustamenti e i passi indietro fatti dagli sviluppatori sono quindi serviti a poco.

La fine del supporto per Dead or Alive 6 seguirà l'arrivo della patch v1.22 programmata per il 16 Aprile che introdurrà gli ultimi DLC previsti, oltre a sistemare una serie di bug non meglio specificati. Gli sviluppatori hanno però specificato che i match online, le classifiche e lo store rimarranno comunque disponibili, augurandosi che i giocatori possano continuare a fruire del prodotto.

Uno sfortunato epilogo per l'ultimo episodio del famoso picchiaduro, che sebbene non sia mai stato considerato un punto di riferimento del genere, negli anni ha saputo ritagliarsi una parte nel cuori di diversi fan.