Dead or Alive 6: trapelano le prime immagini di Hitomi e Leifang

Il sito francese PlayScope ha pubblicato in anticipo sui tempi le prime immagini di Hitomi e Leifang, due lottatori confermati per il roster di Dead or Alive 6, la cui presentazione ufficiale è attesa questa settimana durante la Gamescom.

Le immagini, visibili a questo indirizzo, mostrano non solo i due personaggi citati ma anche uno stage inedito, una nave abbandonata presa d'assalto da una gigantesca piovra, i cui tentacoli funzioneranno da "Danger Zone", ovvero da elementi interattivi con cui interagire durante il combattimento.

Maggiori dettagli sono attesi nelle prossime ore, ricordiamo che Dead or Alive 6 è attualmente in fase di sviluppo per PC Windows, Xbox One e PlayStation 4 con uscita prevista nel corso del 2019.