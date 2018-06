Dead or Alive 6 userà un nuovo engine, confermati 4K e Story Mode

Dopo l'annuncio ufficiale di ieri, il producer di Dead or Alive 6 Yohei Shimbori ha svelato ulteriori dettagli sul gioco ai microfoni di Famitsu, confermando che il nuovo capitolo della serie girerà su un nuovo motore grafico. Confermati anche il supporto ai 4K e la presenza dello Story Mode.

Come segnalato da DualShockers, Yohei Shimbori ha dichiarato che Dead or Alive 6 non si baserà sullo stesso engine di Dead or Alive 5 e Dead or Alive Xtreme 3 (vale a dire il Soft Engine), optando invece per un nuovo motore grafico di zecca in grado di segnare un balzo qualitativo dal punto di vista tecnico.

Apprendiamo che il gioco punterà a supportare la risoluzione 4K (probabilmente su PS4 Pro, Xbox One X e PC), migliorando la resa degli stage e dei modelli poligonali, in modo da offrire un aspetto ancora più realistico ai combattimenti. Confermata anche la presenza dello Story Mode, con l'obiettivo di offrire un comparto single player paragonabile o superiore a quello di Dead or Alive 5.

Nell'attesa di conoscere ulteriori informazioni su Dead or Alive 6 lunedì 11 giugno, in occasione dell'E3 2018 di Los Angeles, ricordiamo che il titolo è stato confermato per PlayStation 4, Xbox One e PC: sulle nostre pagine potete dare un'occhiata al trailer di annuncio e ai primi screenshot.