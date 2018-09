Dead or Alive 6: vediamo Honoka, Ayane, Marie Rose e Kasumi in azione

Durante un livestream ospitato al Tokyo Game Show 2018, Koei Tecmo ha pubblicato un nuovo video gameplay di Dead or Alive 6, mostrando in azione i personaggi di Honoka, Ayane, Marie Rose e Kasumi. Il filmato è tratto dalla versione PlayStation 4 del gioco: potete visionarlo in cima alla notizia.

In occasione dell'evento giapponese, lo sviluppatore ha confermato che in Dead or Alive 6 faranno ritorno quattro personaggi noti ai fan della serie: Ayane, incaricata di dare la caccia alla sua sorellastra Kasumi, adottando lo stile di combattimento Mugen Tenshin Hajinmon; la svedese Marie Rose, soprannominata The Wiled Lil 'Servant, caratterizzata da uno stile militare russo che enfatizza la fluidità costante del movimento; la Super-Secret Fighter Chick nota come Honoka, fan del wrestling professionale e delle arti marziali che ha inventato un proprio stile di combattimento chiamato Honoka Fu; e infine Bayman, ex assassino professionista conosciuto come The Man Who Overcame Death.

Il producer Yohei Shimbor ha inoltre presentato il primo dei costumi bonus che verrà incluso nella Deluxe Edition del gioco: come potete vedere nell'immagine riportata in basso, il costume è dedicato ad Ayane, con altri due outfit in arrivo per altre due lottatrici.

Ricordiamo che Dead or Alive 6 sarà disponibile dal 15 febbraio 2019 su PlayStation 4, Xbox One e PC.