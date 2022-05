Dead or Alive 7 non si farà? Il picchiaduro sarebbe stato cancellato

Non ci sono ancora conferme da parte di Koei Tecmo ma a quanto pare la compagnia giapponese avrebbe cancellato Dead or Alive 7, gioco in sviluppo presso una divisione interna di Team Ninja.

In realtà la situazione non è troppo chiara, un membro di Team Ninja ha infatti pubblicato una serie di Tweet sull'argomento per poi rendere privato il profilo, evidentemente dopo essersi accorto di aver parlato troppo, condividendo magari informazioni riservate... o magari perché i dettagli in questione non sono corretti.

Secondo quanto riportato, un piccolo team interno a Team Ninja stava lavorando a Dead or Alive 7 da molto tempo, tuttavia pare che il progetto sia stato cancellato e il team dismesso dopo che uno dei membri storici dello studio è andato in pensione.

Negli ultimi anni la serie Dead or Alive ha faticato ad imporsi sull'agguerrita concorrenza, con Street Fighter e Tekken che hanno continuato a guadagnare giocatori, al contrario la serie di Koei Tecmo non ha riscosso il successo sperato, in particolare Dead or Alive 6, il cui supporto post lancio è terminato ormai da tempo.

Dead or Alive 7 si farà oppure no? Per il momento non sembra trattarsi di una priorità per Koei Tecmo ma ribadiamo come non ci siano conferme a questi rumor.