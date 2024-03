Dead or Alive combatte al buio in un cosplay gothic di Marie Rose

Con Street Fighter 6 che ha fatto da apri fila, tutti i più grandi picchiaduro hanno fatto il loro approdo sulla nuova generazione di console. All'appello manca però Dead or Alive, uno dei più amati dagli appassionati del genere soprattutto a causa del roster di combattenti. Aspettiamo il titolo Koei-Tecmo con questo cosplay.

Se Mortal Kombat 1 vanta un grande combat system e Tekken 8 un'offerta ricchissima, nessuno tra questi vanta il roster a disposizione della saga di Dead or Alive. Tra i fighting game, infatti, quello di Koei-Tecmo è il più peculiare.

L'ultimo appuntamento con la serie risale al 2019, anno di uscita di Dead or Alive 6. Si trattava di un titolo ben fatto e divertente, ma che rispetto al suo predecessore non apportava notevoli novità o migliorie. Forse proprio a causa di questo Koei-Tecmo tarda con la presentazione di un nuovo capitolo per console di attuale generazione.

Il team di Ninja Gaiden non si è dimenticato di Dead or Alive e prima o poi un nuovo capitolo verrà pubblicato, anche se al momento non se ne sa nulla. Parliamo comunque di uno dei titoli più apprezzati e con alle spalle una storia decennale.

A dimostrare l'affetto del pubblico nonostante la lontananza del franchise ci pensa la cosplayer Alise Yume. L'artista è perfetta in questo cosplay al buio di Marie Rose, la combattente dallo stile gotico introdotta in DoA 5 Ultimate e che lavora come cameriera per Helena.

