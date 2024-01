Dead or Alive: un cosplay della bella Kasumi in guardia in vista di un sequel

Mentre i fan di Street Fighter 6 inneggiano la vittoria ai The Games Awards per il trionfo nella categoria "best fighting" e quelli di Tekken l'imminente uscita dell'ottavo capitolo ufficiale della saga, da ormai diverso tempo la community di appassionati di Dead or Alive sono lontani dal ring.

A distanza di anni, il flop cinematografico di Dead or Alive continua a far discutere. Il cast femminile della pellicola si sottopose a estenuanti allenamenti, ma ciò non si è rivelato sufficiente per la buona riuscita al box office. Nemmeno il versante videoludico fa ben sperare.

Diverso tempo fa il Team Ninja chiarì la sua posizione su Dead or Alive. Lo studio confermò l'intenzione di voler tornare a lavorare sul picchiaduro, ma a oltre un anno da quelle dichiarazioni non sono ancora arrivate novità su un eventuale sequel, di cui peraltro non dovrebbero essere nemmeno cominciati i lavori.

A oggi l'ultimo appuntamento con il fighting game di casa Koei-Tecmo è Dead or Alive 6, uscito nel 2019. Non sappiamo dunque se le console di attuale generazione ospiteranno un capitolo della serie Dead or Alive, per quanto i fan lo desiderino ardentemente.

Ad avvicinarci alla serie è un cosplay di Kasumi da Dead or Alive. L'interpretazione, condivisa dalla cosplayer Surine, vede il volto del franchise in posizione di battaglia e poi anche affacciata a una sporgenza.