Dead or Alive: un cosplay di Kasumi combattente in abito blu

Il mercato videoludico non è nato di certo nel nuovo millennio. È da decenni che viene sviluppato in più parti del mondo, con dei filoni nati principalmente negli Stati Uniti e altri nati in Giappone. Quest'ultimo paese è stato la patria di tanti picchiaduro per cabinati e console. Tra i vari concorrenti, c'era Dead or Alive.

Nel 1996 fece il suo debutto Dead or Alive, programmato da Team Ninja, uno studio ben noto ancora oggi non soltanto per la serie di DOA ma anche per Ninja Gaiden, Hyrule Warriors, Nioh e Nioh 2 ma anche il recentissimo Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin. Pertanto Team Ninja ha scritto una pagina importante della storia videoludica giapponese e mondiale. Insieme a Ninja Gaiden, Dead or Alive è sicuramente il suo brand di punta, con tantissimi titoli alle spalle.

I personaggi del primo videogioco sono ancora attivi tutt'oggi, come la kunoichi Kasumi. Ninja nukenin precedentemente membro del clan Mugen Tenshin, il suo debutto avvenne proprio nel 1996 come uno dei primi 8 personaggi giocabili. La cosplayer Nooneenoni ha impersonato Kasumi in questo cosplay con l'abito blu.

In passato c'è stato anche un cosplay di Kasumi in abito bianco proveniente da un altro gioco di Dead or Alive.