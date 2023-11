Dead or Alive: un cosplay di Marie Rose si domanda che fine abbia fatto la serie

Con il roster di Tekken 8 al completo, il debutto del fighting game made in Bandai Namco è vicinissimo. Tra le grandi serie di picchiaduro arrivate in questa generazione, tuttavia, ne manca una delle più amate dal pubblico. Parliamo ovviamente di Dead or Alive, tornato sotto la luce dei riflettori per via della cosplayer Fumika Owo.

Sono trascorsi quattro lunghi anni senza novità da parte del team di Tecmo Koei. Risale infatti al 2019 l'uscita di Dead or Alive 6, capitolo della serie che non è riuscito a brillare e che a oggi è l'ultima apparizione del franchise.

Nel 2022 il Team Ninja ha chiarito la sua posizione su Dead or Alive. Il picchiaduro è un caposaldo della software house, ma pare proprio che non ci sia alcun progetto in cantiere. È passato più di un anno da quella presa di posizione e ancora nulla, purtroppo per noi fan, è cambiato. Nonostante la lunga assenza, la community non abbandona la serie e anzi la celebra con diverse dimostrazioni d'affetto.

In questo cosplay di Marie Rose da Dead or Alive si torna a combattere con il roster femminile della serie di picchiaduro marchiata Tecmo Koei. La ragazza diciottenne di nazionalità svedese è la domestica di Helena Douglas, ma il suo sorriso apparentemente innocente nasconde un qualcosa di diabolico.