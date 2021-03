Dead or Alive perde il suo director: Yohei Shimbori lascia Koei Tecmo

Duro colpo per tutti i fan di Dead or Alive, che oggi sono costretti a dire addio al director di gran parte degli episodi della serie picchiaduro: Yohei Shimbori ha annunciato d'aver lasciato in via definitiva Koei Tecmo e Team Ninja, compagnie con le quali lavorava da ben 16 anni.

"Oggi ho lasciato Koei Tecmo Games", ha scritto Shimbori in un tweet. "Ho lavorato su Dead or Alive per 16 anni, e anche se ci sono state delle volte in cui ne sono stato lieto, in altre occasioni ho avuto la sensazione di non essere all'altezza delle aspettative. Approfitto di quest'occasione per esprimere tutta la mia gratitudine alle persone che mi hanno supportato e che si sono prese cura di me. Grazie mille".

Yohei Shimbori è stato assunto dal Team Ninja del 2004 e impiegato fin da subito come planner per Dead or Alive Ultimate. Nei due anni successivi ha lavorato come game designer per Dead or Alive 4 e Dead or Alive Xtreme 2, ma la svolta è arrivata dopo: a partire dal 2010 ha ricoperto il ruolo di director per Dead or Alive Paradise, Dead or Alive Dimensions, Dead or Alive 5, Dead or Alive 5 Ultimate, Dead or Alive 5 Last Round e Dead or Alive 6 (per quest'ultimo si è anche occupato della produzione), influenzando quindi in maniera diretta gran parte della storia del franchise.

È il terzo abbandono di cui vi parliamo oggi: in mattinata il character designer di Gravity Rush ha lasciato Sony Japan Studio, mentre il compositore Ludvig Forssell ha detto addio a Kojima Productions. Ciò non deve stupirvi: come spiegato dall'analista Serkan Toto, in Giappone il primo aprile segna l'inizio di un nuovo anno fiscale, e molte compagnie attendono questa data per fare dei grandi cambiamenti.