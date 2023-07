Dead or Alive: un sorridente cosplay di Marie Rose pronta a sferrare un potente calcio

Con Street Fighter 6 che ha già fatto il suo debutto anticipando la concorrenza sul tempo, lo scontro per il titolo di miglior picchiaduro si sta per fare acceso. Alla lista di candidati manca tuttavia un nome molto importante, quello di Dead or Alive.

Il primo a rispondere a Street Fighter 6 sarà Mortal Kombat 1, la cui uscita è prevista a fine estate. Successivamente sarà poi il turno di Tekken 8, il cui gameplay proporrà una rivoluzione totale. A questo scontro non parteciperà Team Ninja. Dead or Alive 7 pare essere cancellato, ma la serie avrà ancora futuro?

Dead or Alive è uno dei picchiaduro più famosi e amati dal pubblico, sebbene negli ultimi tempi abbia perso di spessore a causa di capitoli non troppo riusciti. Il picchiaduro targato Koei Tecmo è assente dalla scena dal 2019, anno d'uscita del sesto capitolo ufficiale della serie. Rivedremo mai le leggendarie lottatrici di Team Ninja?

Team Ninja ha parlato di un ipotetico reboot di Dead or Alive, ma voci su un tale progetto sembrano essere naufragate nel nulla. Il franchise pare non rivedrà presto la luce, pur essendo sempre presente nel cuore dei fan.

In questo cosplay di Marie Rose da Dead or Alive rivediamo la domestica di Helena nascondersi dietro un sorriso apparentemente innocente, ma in realtà diabolico, preparandosi a uno dei suoi calci letali. Professionista dell'arte marziale russa Systema, la ragazza sfrutta a suo vantaggio la stazza minuta rivolgendo agli avversari attacchi poderosi. A condividere questa fantastica interpretazione è la cosplayer Alis.Yume.