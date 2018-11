Dead or Alive Xtreme 3 Scarlet annunciato per PS4 e Nintendo Switch

Nel corso del Dead or Alive Festival 2018, Koei Tecmo ha annunciato che Dead or Alive Xtreme 3: Scarlet uscirà su PlayStation 4 e Nintendo Switch il prossimo 20 marzo in Giappone. Nessuna notizia, per il momento, sul suo eventuale approdo in Occidente.

Scarlet è una nuova versione di Dead or Alive Xtreme 3, titolo di Koei Tecmo e Team Ninja lanciato nel 2016 su PlayStation 4 e PlayStation Vita. Nel gioco sarà presente anche Misaki, già apparsa in Dead or Alive Xtreme: Venus Vacation, free-to-play pubblicato in Giappone su PC attraverso la piattaforma DMM. Domani 19 novembre aprirà sito web ufficiale e verranno attivati i preordini.

La serie spin-off Xtreme ha fatto il suo debutto sulla prima Xbox nell'ormai lontano 2003. Si tratta di uno sportivo che propone tanti mini-giochi in spiaggia con protagoniste le celebri lottatrici di Dead or Alive, che spesso hanno fatto discutere per il loro abbigliamento succinto.

Il nuovo episodio regolare della serie, Dead or Alive 6, è invece atteso per il 15 febbraio 2019 su PlayStation 4, Xbox One e PC. A differenza dell'appena annunciato Dead or Alive Xtreme 3: Scarlet, il sesto capitolo non è al momento previsto su Nintendo Switch.