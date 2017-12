: Oggi le orde di non morti sono arrivate giusto in tempo per festeggiare l'uscita diper PS4 in tutta Europa e Nord America. Il titolo permette ai giocatori di scoprire tutti i contenuti precedentemente pubblicati, incluso il gioco principale e tutti i DLC.

Questo bundle introduce anche una modalità di gioco chiamata Capcom Heroes, un modo tutto nuovo di affrontare la storia di Dead Rising 4 che permette a Frank West di indossare una dozzina di costumi dei principali personaggi Capcom e di eseguire fenomenali attacchi speciali del personaggio selezionato. Gli attuali giocatori di Dead Rising 4 su Xbox One, Steam e Windows 10 possono scaricare gratuitamente la nuovissima modalità Capcom Heroes.