Dead Rising 4 Frank's Big Package: pre-order aperti e nuovo trailer

Nella giornata di oggi,ha ufficialmente aperto i pre-order di, la versione completa del titolo che vede protagonista Frank West in arrivo su PlayStation 4 il prossimo 5 dicembre. Per l'occasione è stato pubblicato un nuovo trailer che potete visionare in apertura di notizia.

Fra gli add-on inclusi in Dead Rising 4 Frank's Big Package, troviamo i DLC Super Ultra Dead Rising 4 Mini Golf, Stocking Stuffer Holiday Pack, Frank Rising, e Capcom Heroes, una nuova modalità di gioco grazie alla quale Frank West sarà capace di trasformarsi in molteplici personaggi storici tratti dai franchise di Capcom.

Lasciandovi alla visione del trailer, ricordiamo che Dead Rising 4 Frank's Big Package uscirà su PlayStation 4 il 5 dicembre (lo stesso giorno la modalità Capcom Heroes arriverà gratuitamente su Dead Rising 4 in versione PC e Xbox One).