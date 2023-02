Dead Rising 5: i video leak del gameplay mostrano il gioco di Capcom Vancouver in azione

Quali sono le sorti del progetto dedicato alla serie di punta di Capcom, Dead Rising? Le informazioni degli ultimi anni sono state pochissime e spesso relegate a indiscrezioni, come nel caso di Capcom Vacouver alle prese con il nuovo Dead Rising o di alcuni video di gameplay di Dead Rising 5.

I contenuti trapelati in rete negli anni mostrano alcune fasi di gioco della produzione dedicata ad un franchise molto noto all'utenza videoludica. Da quel poco che è possibile intravedere nelle sequenze di gameplay "incriminate" e non solo, sappiamo che cinque livelli del gioco (Barrio, Hotel, Camps, Tempio Maya e Safehouse) erano ambientati in Messico.

Il concept dei cinque livelli in questione era già stato portato al termine: Barrio gettava il giocatore in una fase di gampeplay ambientata all'interno di una città messicana; eppure, dalle informazioni emerse sembrerebbe che il livello più avanzato - in termini produttivi - tra tutti fosse Camps. Lo stage in questione, visibile in uno dei video leak, presentava una location naturale, immersa nella giungla e ricca di zombie da uccidere.

Tra le tante cose che si intravedono nel video emerso in rete, è possibile osservare anche El Guapo, il signore locale della droga presente come boss del livello da fare fuori. Infine, l'ultima fuga di notizie mostra al grande pubblico quello che avrebbe dovuto essere un sistema di loot ideato nel 2017, un anno dopo l'uscita di Dead Rising 4. Gli ultimi rumor relativi alla saga di Dead Rising risalgono al 2018, quando si vociferava di una serie di licenziamenti di Capcom Vancouver per ridimensionare il team di Dead Rising 5, portando l'intero progetto nel dimenticatoio.