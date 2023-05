Dead Rising dal migliore al peggiore, qual è il più bello?

Stando ad alcuni rumor Capcom sarebbe al lavoro su un nuovo Dead Rising, presumibilmente un reboot della saga o un remake del primo episodio, uscito nel 2006 su Xbox 360.

Ma quali sono i migliori e i peggiori giochi della serie Dead Rising? Per scoprirlo ci siamo avvalsi di Metacritic, ecco il verdetto (in ordine, dal più bello al più brutto, dall'alto verso il basso), escludendo DLC e versioni mobile.

1) Dead Rising per Xbox 360 85/100

L'originale Dead Rising è uscito nel 2006 su Xbox 360 riscuotendo subito un enorme successo. Un centro commerciale invaso dagli zombie, un fotoreporter armato fino ai denti e poco tempo per fuggire... un cult! Ispirato in parte a Dawn of the Dead di George Romero, con Dead Rising, Capcom riporta in vita il mito degli zombie quattro anni prima della serie TV The Walking Dead.

2) Dead Rising 2 per PS3 80/100

Nel 2010 esce Dead Rising 2, il gameplay diventa più legnoso e sopratutto.... scompare Frank West e al suo posto debutto il biondo motociclista e stuntman Chuck Greene, personaggio mai realmente amato dai giocatori. Non a caso l'anno successivo Capcom pubblica Dead Rising 2 Off The Record, ovvero una reinterpretazione del secondo episodio con protagonista il celebre fotoreporter.

3) Dead Rising 3 Xbox One 78/100

Siamo nel 2013 e Capcom lancia Dead Rising 3 su Xbox One, in esclusiva come gioco di lancio della nuova console Microsoft. Accoglienza piuttosto tiepida, il protagonista cambia ancora una volta e il gameplay risente di una formula ormai stantia e priva di reali innovazioni. Divertente ma si poteva (e si doveva) fare di più.

4) Dead Rising 4 PC 74/100

Dead Rising 4 segna la fine della saga, la formula magica non funziona più e Dead Rising 4 è un gioco sì eccessivo ma probabilmente uscito fuori tempo massimo e accolto negativamente da pubblico e critica, nonostante il ritorno di Frank West. Dopo Dead Rising 4 la saga si ferma, Dead Rising 5 viene cancellato e Capcom Vancouver chiude i battenti.

5) Dead Rising Chop Till Your Drop Wii 61/100

Nel 2009 esce la versione Wii del primo Dead Rising ma è un flop, tecnicamente mediocre, il gioco non riesce ad adattarsi al meglio ai peculiari controlli della console Nintendo e risulta confusionario e ben poco divertente. Un peccato, ma c'è da dire che Wii non era forse la console più adatta a questo genere di giochi, probabilmente non in linea con il pubblico di riferimento.