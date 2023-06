Che fine ha fatto Dead Rising? Ricordiamo la folle serie horror Capcom

Non solo Resident Evil: per un periodo l'accoppiata "Capcom" e "zombie" si è manifestata anche attraverso un gioco divenuto ben presto di culto tra i fan, vale a dire Dead Rising.

Pubblicato nel 2006 in esclusiva Xbox 360, Dead Rising ci metteva nei panni del fotoreporter Frank West alla ricerca dello scoop di una vita. La grande occasione per Frank si manifesta quando strani disordini nella piccola cittadina di Willamette, nel Colorado, costringono l'esercito americano ad isolarla dal resto del paese. Giunto sul posto via elicottero, il fotografo d'assalto scopre che la città è completamente invasa dagli zombie e si ritrova intrappolato nel centro commerciale di Willamette, luogo dove ben presto emergerà un'inquietante verità su quanto accaduto.

Con 72 ore di tempo per fare chiarezza sui fatti, Frank si getta a capofitto nel centro commerciale, pronto a fare strage di non-morti letteralmente con ogni tipo di oggetto gli capiti a tiro: non solo armi da fuoco, anche un banale orsacchiotto di peluche può fare la differenza tra la vita e la morte! Era proprio qui che risiedeva la forza di Dead Rising: il non volersi mai prendere troppo sul serio, dimostrandosi al contrario sopra le righe, esagerato e molto spesso esilarante. Frank è un protagonista cinico che conquista subito il cuore del giocatore, ed altrettanto memorabili sono i Boss (denominati Psicopatici) con i quali si confronta, da sconfiggere facendo ricordo ad ogni tattica possibile. Dead Rising era anche un gioco piuttosto impegnativo: dato il limite di tempo richiesto per scoprire la verità e giungere al vero finale, il titolo Capcom era studiato per essere rigiocato più volte, quanto basta per potenziare a sufficienza il protagonista e renderlo dunque capace di arrivare in fondo alla sua missione. Questo tipo d'impostazione non accolse i favori di tutti i giocatori, ma era ciò che rendeva unico Dead Rising, il cui successo diede vita ad una serie vera e propria.

Dopo una conversione per Wii del primo gioco (intitolata Dead Rising Salme di Fine Stagione), è la volta di Dead Rising 2 nel 2010 (pubblicato stavolta anche su PS3), che riprende la formula del predecessore ampliandola ulteriormente. Cambia il protagonista, il motociclista Chuck Greene alla continua ricerca di una cura per la figlia infettata dal morbo che trasforma in non-morti, ma i toni folli e scanzonati del classico originale restano intatti, se non ulteriormente intensificati grazie allo scenario di Fortune City, una sorta di Las Vegas in miniatura e strutturata come un gigantesco casinò ricco di attrazioni e, soprattutto, zombie assetati di sangue. Pur mantenendo il limite di tempo e lo sviluppo del personaggio, Dead Rising 2 appare lievemente più accessibile rispetto al primo gioco, grazie anche alle Carte Combo che permettono di creare armi tanto spettacolari quanto devastanti con la giusta combinazione di oggetti. Il secondo episodio non replica magari l'impatto del predecessore, ma consolida ulteriormente la fama della serie, anche attraverso l'espansione prequel Dead Rising Case Zero ed il DLC epilogo Dead Rising Case West che vede per l'appunto il ritorno di Frank West come comprimario.

Lo stesso Frank sarà poi protagonista di Dead Rising 2 Off The Record, una versione alternativa e non canonica del secondo gioco che permette di affrontare l'intera avventura a Fortune City nei panni del protagonista originale, con l'aggiunta di nuovi Boss ed una nuova area da esplorare. Ma il vero proseguo della serie avverrà nel 2013: il lancio di Xbox One sarà infatti accompagnato da Dead Rising 3, nuovamente in esclusiva console Microsoft. Ambientato 10 anni dopo il secondo gioco, il terzo capitolo ci mette stavolta nei panni di Nick Ramos, un giovane meccanico che deve sopravvivere all'ennesima epidemia zombie avvenuta stavolta nella città di Los Perdidos. L'obiettivo di Capcom era di ampliare ancora di più la formula dei predecessori mettendo stavolta una vera e propria città a disposizione dei giocatori. Tuttavia, pur trattandosi anche stavolta di un buon prodotto, Dead Rising 3 inizia a perdere qualche colpo: i toni si fanno più seriosi ma così facendo viene meno la vena sopra le righe del passato, e la formula di gioco non viene rinnovata a sufficienza cominciando a mostrare qualche segno di stanchezza.

Ma critica e pubblico sono tendenzialmente d'accordo nel ritenere Dead Rising 4 la vera pecora nera del franchise. Pubblicato nel 2016 su Xbox One, nel quarto gioco principale torna Frank come personaggio principale e torna addirittura Willamette come scenario (seppur irriconoscibile rispetto a quella vista nel primo Dead Rising), eppure la magia di un tempo sembra essersi spenta. Privato di numerose caratteristiche che resero peculiare il brand, come limiti di tempo ed originalità generale, Dead Rising 4 appare come la più classica delle minestre riscaldate: la formula di gioco sembra non avere più nulla da dire, ed anche la direzione generale intrapresa dal gioco, dall'estetica passando per la narrativa, sembra stonare con il resto del brand, faticando a regalare soddisfazioni. Nel 2017 esordirà anche su PlayStation 4 tramite l'edizione completa Dead Rising 4 Frank's Big Package, ma non basta per risollevarne le sorti. Il mancato successo commerciale dell'opera porterà così Capcom a fermare la serie, che da allora non ha più goduto di nuovi esponenti.

Per un periodo sembra che Dead Rising 5 sia stato in sviluppo, come testimoniato anche da alcuni video leak, tuttavia il progetto è stato poi definitivamente accantonato dalla compagnia nipponica. Risalgono allo scorso maggio invece i rumor sul possibile ritorno di Dead Rising tramite un remake del capostipite oppure un diretto reboot del franchise, ma per il momento le voci non hanno trovato conferma.

In attesa di scoprire se il franchise farà prima o poi il suo ritorno, raccontateci il vostro punto di vista: quali sono i ricordi più belli che avete con Dead Rising?