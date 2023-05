Dead Rising rumor: Remake o Reboot in arrivo su PC, PS5 e Xbox Series X|S?

A voler dar retta agli informatori anonimi del redattore di WindowsCentral, sembra infatti che il publisher e sviluppatore giapponese si sta adoperando per il ritorno in grande stile della serie survival horror di Dead Rising nata nel 2006 su Xbox 360 e proseguita in multipiattaforma anche su PC e console PlayStation.

If you're a Dead Rising fan there might be something on the horizon for you too... — Jez 💀 (@JezCorden) May 7, 2023

Heard its a reboot, capcom been on a solid keel lately. — Jez 💀 (@JezCorden) May 7, 2023