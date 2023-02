Dead Space 2 e 3 Remake, EA ci sta pensando davvero: spediti i primi sondaggi ai giocatori

Dead Space Remake ha convinto proprio tutti. I giocatori (sia i vecchi che i nuovi), la critica specializzata (che ha contribuito ad un ottimo Meta Score di 89), Digital Foundry (che lo reputa uno dei migliori remake di sempre) e pure il creatore originale Glen Schofield (che si è complimentato con EA Motive Studio per il lavoro svolto).

I dati di vendita non sono ancora disponibili, ma ci sono senz'altro tutte le premesse per proseguire l'opera di rifacimento e riportare in auge anche i due successivi capitoli della serie horror. Non ci sorprende dunque sapere che Electronic Arts ha già cominciato a pensarci: in queste ore ha spedito dei questionari ai suoi giocatori per sondare il loro livello di interesse nei confronti dei remake di Dead Space 2 e Dead Space 3, in una scala che va da "Per nulla interessato" ad "Estremamente Interessato". La decisione sembra dunque essere vincolata al responso dei fan, che a giudicare dall'accoglienza riservata al remake del primo capitolo ha buone possibilità di essere estremamente positivo.

Non possiamo far altro che pazientare nell'attesa di buone notizie da parte di Electronic Arts. L'impressione è che nessuno dei due giochi abbia ancora ricevuto il via libera, per fortuna EA Motive ha dimostrato di essere capace di fare un buon lavoro senza impiegare troppo tempo, dato che Dead Space Remake ha richiesto "solo" due anni e mezzo di lavoro. Questo per dire che, in caso di approvazione, l'attesa per il rifacimento del secondo capitolo potrebbe non essere troppo lunga.

A voi piacerebbe tornare sullo Sprawl di Titano e sul pianeta Tau Volantis? Fatecelo sapere nei commenti! È possibile che EA Motive ci stia pensando già da un po' di tempo, visto che in Dead Space Remake c'è un Easter egg sul secondo capitolo...