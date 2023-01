Dead Space 2 Remake o Dead Space 4? EA Motive 'ha delle idee'

Nel corso di un'intervista concessa da Phil Ducharme ai GQ Magazine UK, il Senior Producer di EA Motive ha ammesso di 'avere delle idee' per il futuro della serie di Dead Space dopo il Remake del primo capitolo appena approdato sul mercato.

L'esponente di EA Motive che, nei giorni scorsi, disse che fa troppa paura giocare di notte a Dead Space Remake coglie l'occasione offertagli dalla redazione britannica di GQ Magazine per spiegare che "certo, speriamo di continuare a lavorare su questa serie. C'è un forte interesse da parte mia e penso anche da parte di Roman (il Creative Director di EA Motive Roman Campos-Oriola, ndr), come potete notare dal sorriso che sta facendo adesso mentre lo cito. Vogliamo esplorare ulteriormente l'universo di Dead Space".

Il Senior Producer di EA Motive ribadisce il concetto sostenendo come "ci sono delle idee, questo è sicuro. Ma aspettiamo questa settimana, facciamo in modo che il lancio del nuovo Dead Space vada bene e che ci siano meno problemi possibili. Poi andremo in vacanza e, al ritorno, ci siederemo con EA e da lì capiremo cosa verrà dopo".

A tal proposito, sapevate che in Dead Space Remake c'è un easter egg che cita il sequel? Tra i registri testuali e gli audiolog sbloccabili in modalità New Game Plus c'è uno scambio di email tra due personaggi secondari che discutono delle opportunità di lavoro offerte da altre installazioni spaziali come la Sprawl, la stazione orbitante attorno a Titano che fa da sfondo all'inferno splatter horror di Dead Space 2.