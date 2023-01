Dead Space 2 Remake si farà? Lo suggerisce un easter egg di EA Motive

Nel ripercorrere le tappe dell'infernale viaggio compiuto da Isaac Clarke per scoprire il finale segreto di Dead Space Remake, la redazione di GameSpot ha scoperto un easter egg che sembra suggerire la volontà, da parte di EA Motive, di dedicarsi quanto prima allo sviluppo del remake del secondo capitolo della serie.

L'easter egg in questione compare sulla USG Ishimura cimentandosi nelle sfide offerte dalla modalità New Game Plus di Dead Space Remake: una volta riavviata l'odissea spaziale dell'ingegnere, sulla stazione spaziale spunteranno infatti dei nuovi registri testuali e audiolog da collezionare.

In uno di questo nuovi file è possibile leggere uno scambio di email tra due personaggi secondari che, preoccupati dell'imminente 'dismissione' della USG Ishimura, discutono delle opportunità di lavoro offerte sulle altre stazioni spaziali. Nel condividere i propri pareri al riguardo, i due membri della Ishimura riflettono sulle prospettive professionali offertegli da un potenziale lavoro sulla Sprawl.

I fan di lungo corso di questa iconica serie sapranno già che la Sprawl, una stazione orbitante costruita su Titano nell'alta atmosfera del satellite di Saturno, è l'ambientazione principale del secondo capitolo di Dead Space. La scoperta di questo audiolog con l'interesse suscitato dalle 'opportunità professionali' della Sprawl nei due personaggi secondari che intrattengono questa conversazione, come facilmente intuibile, sta alimentando le speranze dei fan per lo sviluppo di Dead Space 2 Remake.

In attesa di un chiarimento da parte di EA Motive, vi lasciamo in compagnia della nostra recensione di dead Space Remake tra paura, follia e morte.