Dead Space 3, parla lo sceneggiatore: 'Lo rifarei quasi completamente'

Il successo di critica e pubblico riscosso da Dead Space Remake ha riportato in scena il celebre brand horror di Electronic Arts nel migliore dei modi, al punto che già si è parlato di possibili remake anche per Dead Space 2 e 3. A proposito del terzo episodio, un suo autore dice che vorrebbe rifarlo quasi da zero.

Nel corso della sua intervista con il canale Youtube CaptainBribo, lo sceneggiatore e co-produttore Chuck Beaver si è soffermato sul controverso Dead Space 3 confessando che, se potesse, ne riscriverebbe la storia quasi completamente e ridurrebbe al minimo la componente Action al contrario predominante nell'opera del 2013.

"Visto che si sta parlando dei remake di Dead Space, rifarei Dead Space 3 quasi completamente pur mantenendo la lore su cui si basa e che i giocatori possono scoprire nel corso dell'avventura, manterrei Ellie seppur con una diversa relazione con Isaac e riscriverei l'intera storia principale", confessa Beaver aggiungendo che manterrebbe anche la cooperativa pur con un'impostazione più orientata al Survival Horror anziché l'azione pura. In aggiunta, Beaver imposterebbe la nuova storia tutta su un "Isaac spezzato", dando così ancora più peso a quanto l'ingegnere ha dovuto affrontare nelle sue avventure precedenti.

Lo sceneggiatore ha poi spiegato i motivi per cui, secondo lui, Dead Space 3 non è stato un successo: "Il piano era allargarsi verso altri generi ludici, ma tutti quei pezzi messi assieme non solo non hanno portato nuovo pubblico, ma hanno allontanato anche quello vecchio. Non ci è stato permesso di fare un Survival Horror fin dall'inizio". Il flop di Dead Space 3 nel 2013, le cui vendite non hanno soddisfatto i vertici di EA, hanno portato ad un lungo stop per il franchise interrotto solo 10 anni dopo con l'uscita di Dead Space Remake da poco sbarcato anche su EA Play.

Vi piacerebbe un Dead Space 3 fortemente rinnovato nel gameplay e nella narrativa? Chissà che un remake non diventi realtà in futuro.